Оновлений формат відносин. НАТО підвищить статус України без швидкого членства – ЗМІ

НАТО планує запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоби продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта вступу все ще залишається доволі віддаленою перспективою, пише Euracitiv.

Як зазначає автор публікації, заявка на вступ до НАТО, подана вісім місяців тому, залишається без відповіді, але, ймовірно, буде в центрі уваги Вільнюського саміту в липні. Водночас ідея підвищення статусу України як партнера набуває дедалі більшої підтримки.

Наразі сторони зустрічаються в рамках комісії Україна-НАТО, яка є форумом для консультацій між членами блоку та Києвом з питань безпеки, що становлять спільний інтерес.

За словами кількох дипломатів, країни віськового союзу прагнуть підвищити статус України у своїх відносинах шляхом створення Ради Україна-НАТО, що стане першим кроком у зміцненні політичного партнерства.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрінуться в Осло наступного тижня, де, як очікується, обговорять форму і графік роботи нової ради і майбутнього членства, а також необхідність надання більшої військової допомоги Україні.

Створення спільного формату допомогло б максимально наблизити Україну до стандартів НАТО для забезпечення плавного вступу, коли прийде час, вважають дипломати.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 24 травня заявив, що Україна не зможе набути членства в Організації північноатлантичного договору, поки на її території триває війна.

Джерело: Euracitiv

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.