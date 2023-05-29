У відповідь на вирок журналісту: Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі
Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території країни є небажаним.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Польщі.
– Цим особам також буде заборонено в’їзд до Шенгенської зони. До них буде застосовано заморожування коштів та економічних ресурсів. Крім того, міністр ухвалив рішення заморозити кошти й економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов’язаних переважно з російським капіталом, – йдеться у повідомленні.
До санкційного списку потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої адміністрації, 28 працівників правоохоронних органів, 23 представники білоруських державних ЗМІ, 24 спортсмени тощо.
– До списку увійшли підприємці, пов’язані з російським капіталом. Це 15 громадян Російської Федерації та 1 білорус. Під санкції також потрапили 20 суб’єктів господарювання (19 пов’язаних із Росією та 1 пов’язаний із Білоруссю), – ідеться у повідомленні.
Конкретних фігурантів списку поки що не озвучено.
Уточнюється, що санкції запроваджуються у зв’язку з вироком журналістові міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Polonia, активістові Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту.
Раніше повідомлялося, що вирок щодо нього набув законної сили. Почобут засуджений у Білорусі до восьми років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії посиленого режиму.
Його визнали винним у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі (ст. 361 КК) і в розпалюванні ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК). Журналіст перебував під вартою з 25 березня 2021 року.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко