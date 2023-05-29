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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У відповідь на вирок журналісту: Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі

Польща - прапори
Фото: Unsplash

Польща запровадила санкції щодо 365 громадян Білорусі, чиє перебування на території країни є небажаним.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Польщі.

– Цим особам також буде заборонено в’їзд до Шенгенської зони. До них буде застосовано заморожування коштів та економічних ресурсів. Крім того, міністр ухвалив рішення заморозити кошти й економічні ресурси 20 організацій і 16 осіб, пов’язаних переважно з російським капіталом, – йдеться у повідомленні.

До санкційного списку потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої адміністрації, 28 працівників правоохоронних органів, 23 представники білоруських державних ЗМІ, 24 спортсмени тощо.

– До списку увійшли підприємці, пов’язані з російським капіталом. Це 15 громадян Російської Федерації та 1 білорус. Під санкції також потрапили 20 суб’єктів господарювання (19 пов’язаних із Росією та 1 пов’язаний із Білоруссю), – ідеться у повідомленні.

Конкретних фігурантів списку поки що не озвучено.

Уточнюється, що санкції запроваджуються у зв’язку з вироком журналістові міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Polonia, активістові Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту.

Раніше повідомлялося, що вирок щодо нього набув законної сили. Почобут засуджений у Білорусі до восьми років позбавлення волі з відбуванням терміну в колонії посиленого режиму.

Його визнали винним у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі (ст. 361 КК) і в розпалюванні ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК). Журналіст перебував під вартою з 25 березня 2021 року.

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Білорусь, Війна в Україні, Польща, санкції
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