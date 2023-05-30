Вибухи у Києві: працює ППО, летять ворожі дрони

У Києві та Київській області пролунали вибухи. У напрямку столиці летять російські безпілотники.

Оновлено о 02:50. Через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі. Всі служби виїхали на місце, повідомив мер Києва.

Оновлено о 02:42. Екстренні служби прямують у Голосіївський район Києва, повідомив мер Віталій Кличко.

Оновлено о 02:37. Всі служби прямують на виклик у Подільський район, повідомив мер Києва. До завершення повітряної тривоги жителів закликають не залишати укриттів.

Інформацію про вибухи у Києві підтвердив мер столиці Віталій Кличко. Він закликає містян перебувати в укриттях.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначають, що зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працює ППО.

Жителів закликають дотримуватися інформаційної гігієни – не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

Оновлено о 02:06. У Києві та Київській області оголошено сигнал повітряної тривоги. У цьому напрямку летять ударні ворожі дрони-камікадзе.

Наразі триває повітряна небезпека у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській областях та Криму.

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