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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У новий пакет допомоги Україні від США увійдуть ЗРК Avenger і ракети Zuni

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки планують оголосити 31 травня про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн. Він міститиме снаряди до систем протиповітряної оборони Patriot та HIMARS.

Про це повідомляє кореспондентка Voice of America Карла Бебб у Twitter із посиланням на джерела серед представників Міністерства оборони США.

Новий пакет військової допомоги Україні охоплюватиме: снаряди для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, некеровані ракети повітря – земля Zuni, системи ППО Avenger, ПЗРК Stinger та інше озброєння.

Раніше іноземні журналісти повідомляли, що США можуть скоро оголосити про новий пакет допомоги Україні на суму до $300 млн.

Міністерство оборони США презентувало пакет військової допомоги Україні, до якого входять гаубиці, снаряди для артилерії та РСЗВ HIMARS, авіаційні ракети Hydra-70 та інше.

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ЗРК Patriot, Патріот

Війна в Україні, Пентагон, США, Україна-США, українські військові
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