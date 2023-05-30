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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Patriot цілий і неушкоджений: Ігнат відповів на нові заяви РФ щодо його “знищення”

ЗРК Patriot, Патріот
Фото: Генштаб ЗСУ

Американський ЗРК Patriot цілий і неушкоджений. Вдень 29 травня він збив усі балістичні ракети Іскандер-М, якими РФ атакувала Київ.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи чергові фейкові заяви з боку вищого керівництва Міноборони РФ.

– Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети…Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу Іскандер, які летіли по балістиці, – наголосив він.

За його словами, напередодні ворог намагався після нічної атаки дронами та крилатими ракетами Х-101 і Х-555 застати нас зненацька, проте сили ППО відразу перезаряджаються і готові збивати повітряні цілі.

Перед цим сьогодні російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що нібито російські військові “в останні дні” вразили у Києві американський ЗРК Patriot.

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Patriot цілий і неушкоджений: Ігнат відповів на нові заяви РФ щодо його “знищення”

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Київ, Київська область, Летальна зброя, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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