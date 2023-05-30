Ухвалені терміни щодо руху ЗСУ й обстріли Херсонщини: 461-й день війни
Працює ППО на Миколаївщині, летять дрони
У Миколаївській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Попередньо, працює українська ППО.
Вибухи у Нікополі: активність ворожої артилерії
У Нікополі Дніпропетровської області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
У Криму прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому місті Саки на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.
Ігнат прокоментував влучання по аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав не драматизувати ситуацію із ударом російських військ по аеродрому на Хмельниччині.
Він наголосив, що наслідки ворожих атак не варто коментувати, оскільки ворог уважно за всім стежить.
– Було влучання в межах району аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Те, що там було, куди влучило, які були наслідки – ми це не коментуємо. І не варто це коментувати, щоб ворог не мав додаткової інформації. Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено. Не варто драматизувати ситуацію, – сказав Ігнат.
Зеленський поговорив телефоном з Рютте та Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови. Він поговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Глава держави поінформував Рютте про удари терористів, а також подякував за підтримку Нідерландів.
Крім цього, Зеленський привітав президент Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на виборах.
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи, повідомив мер Іван Федоров.
– Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Подробиці зʼясовуємо. Бавовняний туман у поки що окупованому Мелітополі, – зазначив він.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло