Ухвалені терміни щодо руху ЗСУ й обстріли Херсонщини: 461-й день війни

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав не драматизувати ситуацію із ударом російських військ по аеродрому на Хмельниччині.

Він наголосив, що наслідки ворожих атак не варто коментувати, оскільки ворог уважно за всім стежить.

– Було влучання в межах району аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Те, що там було, куди влучило, які були наслідки – ми це не коментуємо. І не варто це коментувати, щоб ворог не мав додаткової інформації. Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено. Не варто драматизувати ситуацію, – сказав Ігнат.