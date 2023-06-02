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Ілля Нежигай, редактор стрічки

США не будуть збільшувати кількість ядерної зброї для стримування Китаю та РФ – Білий дім

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Сполучені Штати не вважають, що їм потрібно збільшувати розмір власного ядерного арсеналу, щоб стримувати об’єднані сили Росії, Китаю та інших суперників.

Про це у п’ятницю, 2 червня, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

– Сполученим Штатам не потрібно збільшувати свої ядерні сили, щоб перевершити сукупну чисельність наших конкурентів для їхнього успішного стримування, – сказав Салліван в інтерв’ю Асоціації з контролю над озброєннями, найстарішій американській групі із захисту контролю над озброєннями.

Салліван додав, що США дотримуватимуться обмежень на ядерні озброєння, встановлених Договором про нові ядерні озброєння до закінчення терміну його дії у 2026 році, якщо Росія зробить те ж саме.

Він каже, що країни-союзники не зацікавлені в тому, щоб починати безстрокове змагання в стратегічних силах.

У своїй промові він також намагався схилити Москву і Пекін до переговорів про контроль над озброєннями.

Напередодні Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що з боку офіційного Вашингтона було вжито чотирьох контрзаходів у відповідь на порушення Російською Федерацією нового Договору про Скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Серед контрзаходів, зокрема, відмова від сповіщення Росії про статус або місцеперебування об’єктів, які підпадають під дію договору.

Цей крок з боку США став відповіддю на те, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін, під час звернення до Федеральних зборів РФ, оголосив, що Росія “призупиняє” участь у Договорі про СНО.

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Джерело: Reuters
Китай, Росія, США, Ядерна зброя
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