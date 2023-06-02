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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кремль більше не отримає даних про ядерну зброю США: Держдеп оголосив контрзаходи в бік РФ

Кремль більше не отримає даних про ядерну зброю США: Держдеп оголосив контрзаходи в бік РФ
Фото: Getty Images

Сполучені Штати вжили законних контрзаходів у відповідь на триваючі порушення Російською Федерацією нового Договору про Скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

– Нібито призупинення Російською Федерацією дії нового Договору про СНО є юридично недійсним. Як наслідок, Росія залишається пов’язаною своїми зобов’язаннями за новим Договором СНО і порушує його, не виконуючи багато з цих зобов’язань, – йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що контрзаходи США “повністю відповідають міжнародному праву” і є пропорційними, зворотними і відповідають усім іншим правовим вимогам.

– Міжнародне право дозволяє такі заходи, щоб спонукати державу повернутися до виконання своїх міжнародних зобов’язань, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати заздалегідь повідомили Росію про контрзаходи, а також висловили бажання і готовність Вашингтону скасувати контрзаходи і повністю виконати договір, якщо Росія повернеться до його дотримання.

– Сполучені Штати залишаються готовими до конструктивної роботи з Росією над відновленням виконання нового Договору СНО, – йдеться у повідомленні.

Якими є контрзаходи США?

Сполучені Штати вжили чотири законні контрзаходи у відповідь на триваючі порушення Російською Федерацією нового Договору про СНО. Зазначається, що офіційний Вашингтон продовжить дотримуватися центральних обмежень Договору і виконувати всі свої зобов’язання за новим СНО, які не були включені в ці контрзаходи.

Відповідно, чотири контрзаходи, які вжив Вашингтон в рамках невиконання Росією Договору про СНО:

  • станом на 30 березня США не надали РФ оновлені дані про ядерні об’єкти і сили, які підпадають під дію договору;
  • з 1 червня США не передають Росії оновлену інформацію про статус або місцеперебування об’єктів, які підпадають під дію договору (ракети і пускові установки);
  • США не сприятимуть інспекціям з боку Росії на своїй території і відкличуть візи, видані інспекторам з РФ та членам екіпажів;
  • США не передаватимуть Росії телеметричну інформацію про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів.

Нагадаємо, під час звернення до Федеральних зборів РФ, яке відбувалось 21 лютого поточного року, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна “призупиняє” участь у Договорі про СНО.

Примітно, що Держдеп повідомляв ще наприкінці січня 2023 року, що Росія не дотримується умов договору.

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Росія, США, Ядерна зброя
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