Допомога на роки вперед: Британія буде довгостроково підтримувати Україну – Сунак

Велика Британія має у своїх планах довгострокову підтримку України.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі, Вашингтон.

– Сполучене Королівство пишається нашим внеском, включно з танками, далекобійною зброєю та навчанням українських солдатів. Але не має бути сумнівів, що лідерство та ресурси США стали вирішальним внеском, який дозволяє силам демократії та свободи перемогти, — заявив Сунак.

Ріші Сунак додав, що вдячний Джо Байдену за роль Сполучених Штатів у підтримці України в протистоянні агресії Росії.

– Нам пощастило отримати інвестиції Америки в європейську безпеку, однак ми повинні розділити тягар разом, — заявив глава уряду Британії.

Він також погодився зі словами Байдена про стримування президента РФ Володимира Путіна.

– Я згоден із тим, що сказав президент. Йдеться про стримування. Президент Путін буде думати, що він може нас перечекати, що НАТО втомиться, втомиться і здасться. Це не так. І чим більше ми зможемо надати підтримку Україні, не тільки тут і зараз, але підтримку на роки вперед. Я думаю, це стане для нього сильним сигналом, що немає сенсу намагатися нас перечекати, ми нікуди не підемо, ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно, – сказав він.

Зазначимо, що прем’єр Сунак перебуває із візитом у Вашингтоні, де, зокрема, вже обговорив із президентом США Джо Байденом подальші поставки військової допомоги для України та посилення українського ППО.

Сам глава Білого дому казав, що в нього є впевненість щодо того, що попри суперечки в Конгресі США, Америка знайде кошти для подальшої фінансової підтримки України в рамках військової допомоги.

Джерело : White House

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