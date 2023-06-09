Допомога на роки вперед: Британія буде довгостроково підтримувати Україну – Сунак
Велика Британія має у своїх планах довгострокову підтримку України.
Про це заявив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі, Вашингтон.
– Сполучене Королівство пишається нашим внеском, включно з танками, далекобійною зброєю та навчанням українських солдатів. Але не має бути сумнівів, що лідерство та ресурси США стали вирішальним внеском, який дозволяє силам демократії та свободи перемогти, — заявив Сунак.
Ріші Сунак додав, що вдячний Джо Байдену за роль Сполучених Штатів у підтримці України в протистоянні агресії Росії.
– Нам пощастило отримати інвестиції Америки в європейську безпеку, однак ми повинні розділити тягар разом, — заявив глава уряду Британії.
Він також погодився зі словами Байдена про стримування президента РФ Володимира Путіна.
– Я згоден із тим, що сказав президент. Йдеться про стримування. Президент Путін буде думати, що він може нас перечекати, що НАТО втомиться, втомиться і здасться. Це не так. І чим більше ми зможемо надати підтримку Україні, не тільки тут і зараз, але підтримку на роки вперед. Я думаю, це стане для нього сильним сигналом, що немає сенсу намагатися нас перечекати, ми нікуди не підемо, ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно, – сказав він.
Зазначимо, що прем’єр Сунак перебуває із візитом у Вашингтоні, де, зокрема, вже обговорив із президентом США Джо Байденом подальші поставки військової допомоги для України та посилення українського ППО.
Сам глава Білого дому казав, що в нього є впевненість щодо того, що попри суперечки в Конгресі США, Америка знайде кошти для подальшої фінансової підтримки України в рамках військової допомоги.