Червень, 12 в 15:07

За даними міжнародної групи вчених та експертів з цифрових технологій, які відстежують крадіжки, банда “спеціалістів” займається контрабандою цінних історичних артефактів з України до Росії.

Про це пише видання The Guardian.

За словами антрополога, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень, Браяна Деніелса, є дуже вагомі докази того, що Росія краде певні картини та старовинні прикраси з України та вивозить їх до Росії.

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Зазначається, що російські окупанти націлені на вивезення дорогоцінного скіфського золота, яке виготовляли племена Центральної Азії та Східної Європи, колись відомих як Скіфія.

За словами Деніелса, українці дуже зацікавлені в тому, щоб міжнародна група вчених склала список вже вкрадених речей.

Крім того, не ясно, що саме стало причиною крадіжки скіфського золота – його грошова цінність чи культурна спадщина.

– Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, маючи на увазі начебто законне володіння Росією усіма їхніми експонатами, – зазначив Деніелс.

Антрополог розповідає, що крадіжки супроводжуються погрозами та допитами музейних працівників.

Раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, чому російські окупанти знищують культурну спадщину нашої країни. За її словами, росіяни зовсім не вважають нас державою, яка має окрему свідомість.