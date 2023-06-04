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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Це вбивство: Шольц емоційно відповів критикам щодо підтримки України Німеччиною

Це вбивство: Шольц емоційно відповів критикам щодо підтримки України Німеччиною
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко виступив проти порушників громадського порядку на фестивалі СДПН в Європі – і рішуче захистив допомогу Україні.

Захід, на якому голова німецького уряду зіткнувся з критикою мітингувальників відбувся біля ратуші у Фалькензее під Берліном у п’ятницю.

Одна з груп вигукувала, серед іншого, “розпалювачі війни”, “утворимо мир без зброї”, “Забирайтеся геть!” і “Ми – народ!”.

На що Шольц, звертаючись до натовпу, сказав “Дорогі плаксуни”, президент Росії Володимир Путін був “розпалювачем війни”, “про якого ви тут кричите, якщо у вас є хоч трохи розуму в голові”, – сказав він.

Канцлер дав зрозуміти, що не бачить альтернативи військової підтримки України, через агресивну війну Росії.

– Так, це необхідно, якщо на країну напали, то вона повинна захищатися, тоді їй дозволено захищатися, що ще? – вигукнув Шольц.

Він повторив тезу, що Путін хоче знищити Україну і вже вбив багато українських громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку.

– Це вбивство, – наголосив Шольц. – Мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну.

Він наголосив, що місцем цієї демонстрації має бути “Красна площа” і звернення мають лунати “в напрямок Кремля”.

– Свобода також означає, що тут можна бунтувати, – сказав канцлер.

У своєму виступі перед представницькими зборами СДПН Бранденбургу в міській ратуші Шольц підтвердив допомогу Україні.

– Підтримувати Україну було і залишається правильним… Ми робимо це як німці найбільше після США, сказав він.

Олаф Шольц згадав фінансову, гуманітарну допомогу та підтримку зброєю, і що Німеччина “буде робити це, доки це буде необхідно”.

Примітно, що у травні минулого року Шольц мав схожий виступ у Дюссельдорфі, де також зіткнувся з різкою критикою учасників заходу, на що теж почав вигукувати слова, якими відстоював захист позиції щодо підтримки України.

Раніше німецький канцлер казав, що відновити розмову з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде тоді, коли буде належний для цього час.

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Джерело: Sueddeutsche Zeitung

Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц, Російська агресія, Росія
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