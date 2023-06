Це вбивство: Шольц емоційно відповів критикам щодо підтримки України Німеччиною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко виступив проти порушників громадського порядку на фестивалі СДПН в Європі – і рішуче захистив допомогу Україні.

Захід, на якому голова німецького уряду зіткнувся з критикою мітингувальників відбувся біля ратуші у Фалькензее під Берліном у п’ятницю.

Одна з груп вигукувала, серед іншого, “розпалювачі війни”, “утворимо мир без зброї”, “Забирайтеся геть!” і “Ми – народ!”.

На що Шольц, звертаючись до натовпу, сказав “Дорогі плаксуни”, президент Росії Володимир Путін був “розпалювачем війни”, “про якого ви тут кричите, якщо у вас є хоч трохи розуму в голові”, – сказав він.

Канцлер дав зрозуміти, що не бачить альтернативи військової підтримки України, через агресивну війну Росії.

Він повторив тезу, що Путін хоче знищити Україну і вже вбив багато українських громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку.

– Це вбивство, – наголосив Шольц. – Мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну.

Він наголосив, що місцем цієї демонстрації має бути “Красна площа” і звернення мають лунати “в напрямок Кремля”.

– Свобода також означає, що тут можна бунтувати, – сказав канцлер.

У своєму виступі перед представницькими зборами СДПН Бранденбургу в міській ратуші Шольц підтвердив допомогу Україні.

Олаф Шольц згадав фінансову, гуманітарну допомогу та підтримку зброєю, і що Німеччина “буде робити це, доки це буде необхідно”.

Примітно, що у травні минулого року Шольц мав схожий виступ у Дюссельдорфі, де також зіткнувся з різкою критикою учасників заходу, на що теж почав вигукувати слова, якими відстоював захист позиції щодо підтримки України.

German Chancellor Olaf Scholz was speaking in Düsseldorf today about the need to support Ukraine with money and weapons.

