Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії

шойгу пригожин

Риторика власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина останнім часом переростає в непокору все ширшим колам російської владної еліти.

Так 15 червня в розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували вчорашню заяву власника ПВК щодо необхідності підписання контрактів із Міністерством оборони РФ.

Пригожин заявив, що “жоден із бійців Вагнера не готовий знову стати на шлях ганьби, тому ПВК не підписуватиме контрактів із російським Міноборони”.

Британські розвідники припускають, що 1 липня, коли добіжить кінця термін, який у Міноборони РФ дали “добровольчим формуванням” для підписання контрактів, конфлікт між Пригожиним та російською політичної елітою сягне апогею.

Нагадаємо, що 10 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав членам “добровольчих формувань”, зокрема ПВК Вагнера, підписати контракти з відомством.

13 червня на необхідності підписання контрактів під час телеефіру наголосив і президент РФ Володимир Путін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Володимир Путін, Міноборони РФ, ПВК Вагнера, Росія, Сергій Шойгу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Спецслужби РФ готують нові фейки проти представників Сил оборони та безпеки України – СБУ
пропаганда РФ фейк
В російському Краснодарі пролунав вибух
Вибух - дим після вибуху
Ракети, що вдарили по Одесі, знов мали в собі компоненти з інших країн – Зеленський
Володимир Зеленський
США перекинули на Близький Схід винищувачі F-22 через активність РФ
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь