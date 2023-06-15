Конфлікт між Пригожиним та Шойгу наближається до апогею – розвідка Британії

Риторика власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина останнім часом переростає в непокору все ширшим колам російської владної еліти.

Так 15 червня в розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували вчорашню заяву власника ПВК щодо необхідності підписання контрактів із Міністерством оборони РФ.

Пригожин заявив, що “жоден із бійців Вагнера не готовий знову стати на шлях ганьби, тому ПВК не підписуватиме контрактів із російським Міноборони”.

Британські розвідники припускають, що 1 липня, коли добіжить кінця термін, який у Міноборони РФ дали “добровольчим формуванням” для підписання контрактів, конфлікт між Пригожиним та російською політичної елітою сягне апогею.

Нагадаємо, що 10 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав членам “добровольчих формувань”, зокрема ПВК Вагнера, підписати контракти з відомством.

13 червня на необхідності підписання контрактів під час телеефіру наголосив і президент РФ Володимир Путін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.