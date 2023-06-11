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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шойгу зобов’язав вагнерівців укласти контракти з Міноборони РФ. Пригожин відреагував

сергій шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав всім “добровольчим формуванням”, які воюють проти України, підписати контракти з армією до 1 липня. Це стосується всіх приватних військових компаній, зокрема й ПВК Вагнера.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Міністерства оборони РФ.

За словами російських чиновників, такі контракти нададуть ПВК, які в РФ називають “добровольчими загонами”, “необхідного правового статусу” та створять “єдині підходи до організації всебічного забезпечення”.

У відомстві заявили, що найманці мають можливість укласти індивідуальні контракти безпосередньо з міністерством або з загонами.

Власник вагнерівців Євген Пригожин вже заявив, що найманці з його ПВК не будуть підписувати контракти з Міноборони РФ.  Він додав, що більшість військових частин РФ не мають “таку ефективність, як його ПВК”, через те що Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями.

Конфлікт між Міноборони РФ та ПВК Вагнера

Сварка між Пригожиним та чиновниками з Міноборони РФ точиться вже протягом декількох місяців. Кухар Путіна активно критикує Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова за провали на фронті.

У травні Пригожин записав відео, де він, стоячи біля трупів бойовиків з ПВК, обізвав Шойгу та Герасимова “сук**и, що жирують у кабінетах”. Він звинуватив військове командування РФ, що вони не видають найманцям снаряди. Він неодноразово критикував російське МО, використовуючи нецензурну лайку.

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Джерело: Медуза
Армія Росії, Війна в Україні, Міноборони РФ, ПВК Вагнера, Сергій Шойгу
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