ППО та дві коаліції. Остін назвав ключові теми Рамштайну-13

15 червня під час нової зустрічі у форматі Рамштайн партнери обговорять найнагальніші потреби України.

Про це сказав глава Міноборони США Ллойд Остін у вступному слові перед засіданням Контактної групи.

– Зараз розпочався військовий марафон на території України. І тому ми сьогодні розглядатимемо найнагальніші потреби, які висуває Україна. Також ми будемо націлюватися на довгострокову перспективу та на довготривалий мир для України, яка живе поруч з таким сусідом, – сказав він.

Остін зазначив, що сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

– І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів і ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS, які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, щоб Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО, – додав він.

Партнери також будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.

Окрім того, країни говоритимуть про дві коаліції – танкову та F-16.

За словами Остіна, Данія та Нідерланди головуватимуть, зокрема, в програмах, які вони запустили по підготовці українських пілотів.

– Наші колеги також розробляють подальші плани навчання українських військових, аби вони були стабільними та безперебійними, – додав очільник Пентагону.

Сьогодні, 15 червня, у Брюсселі проходить 13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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