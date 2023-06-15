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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої

Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої

Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках, – наголосив він.

За його словами, на Бердянському напрямку бої точаться в районі Макарівки, на Маріупольському – поблизу Новоданилівки та Новопокровки Запорізької області.

– На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі Роздолівки, Краснополівки та Берхівки-Ягідного, мали тут успіх, – додав Ковальов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
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