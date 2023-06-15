Активно наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
– Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках, – наголосив він.
За його словами, на Бердянському напрямку бої точаться в районі Макарівки, на Маріупольському – поблизу Новоданилівки та Новопокровки Запорізької області.
– На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі Роздолівки, Краснополівки та Берхівки-Ягідного, мали тут успіх, – додав Ковальов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.