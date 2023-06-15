Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії

Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країни НАТО наразі розглядають дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, гарантії безпеки – це дуже широкий термін.

– Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині, – сказав Павел.

Президент Чехії вважає, що якщо країни зафіксують на папері те, що вже роблять для України, а також включать цей довгостроковий план підтримки, то це вже звучить як гарантія.

– Але, звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії, – додав він.

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй було надано гарантії безпеки такі самі, як у країн, що входять до блоку, зокрема й положення статті 5. У цій статті сказано, що напад на одного союзника НАТО означатиме напад на всіх членів Альянсу.

Ізраїльська модель означає зобов’язання у сфері безпеки зі Сполученими Штатами. Наразі США зобов’язані протягом 10 років підтримувати Єрусалим військовою та фінансовою допомогою.

Раніше генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що на найближчому саміті НАТО подасть чіткий сигнал, що готове прийняти Україну.

Читайте також
Питання про членство України стане однією з найгарячіших точок на саміті НАТО – CNN
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, НАТО, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Семи областям загрожують удари ракетами Х-35 із комплексів Бал – Генштаб
комплекс Бал
Сирський показав знищення українськими захисниками техніки росіян
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Українці мають успіх та здатні звільнити окуповані території – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Гендиректор МАГАТЕ розпочав поїздку на окуповану Запорізьку АЕС
Рафаель Гроссі
Росіяни викопали протитранспортний рів і наставили “зубів дракона” впритул до кордону Білорусі
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь