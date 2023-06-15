Для України розглядається дві моделі гарантій безпеки – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країни НАТО наразі розглядають дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, гарантії безпеки – це дуже широкий термін.

– Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині, – сказав Павел.

Президент Чехії вважає, що якщо країни зафіксують на папері те, що вже роблять для України, а також включать цей довгостроковий план підтримки, то це вже звучить як гарантія.

– Але, звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії, – додав він.

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй було надано гарантії безпеки такі самі, як у країн, що входять до блоку, зокрема й положення статті 5. У цій статті сказано, що напад на одного союзника НАТО означатиме напад на всіх членів Альянсу.

Ізраїльська модель означає зобов’язання у сфері безпеки зі Сполученими Штатами. Наразі США зобов’язані протягом 10 років підтримувати Єрусалим військовою та фінансовою допомогою.

Раніше генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що на найближчому саміті НАТО подасть чіткий сигнал, що готове прийняти Україну.

Джерело : Радіо Свобода

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