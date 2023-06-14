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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна отримає чіткий сигнал щодо членства – Столтенберг про саміт НАТО

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

На найближчому саміті НАТО подасть чіткий сигнал, що готове прийняти Україну. 

Таку заяву зробив генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

– Ми надішлемо потужний сигнал підтримки та солідарності з Україною і переконаємо їх, що майбутнє України – в НАТО, – сказав він.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

Раніше Столтенберг заявляв, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни зроблять нові заяви про значну військову підтримку України. Водночас говорити про дату приєднання України до Північноатлантичного союзу поки що зарано.

Нагадаємо, вступ України до НАТО офіційно підтримали вже 20 країн-членів цього військового блоку. 20-ою державою стала Канада.

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Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг, НАТО, Україна, Україна-НАТО
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