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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Естонія схвалила правове рішення щодо використання активів РФ на підтримку України

Естонія схвалила правове рішення щодо використання активів РФ на підтримку України
Фото: Pixabay

Естонський уряд схвалив принципи використання заморожених активів Російської Федерації для підтримки України.

Про це повідомляє ERR.

Естонія стала першою європейською державою, яка розробила таке правове рішення.

– Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанта, але ми підготували юридичне рішення, за якого  можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України, – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, найближчим часом Міністерство закордонних справ внесе до уряду проєкт відповідної поправки до закону.

Зазначається, що аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. 

А у Сполучених Штатах законопроєкт про конфіскацію і передання Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Володимиром Путіним війни було офіційно зареєстровано.

За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Він також закликав конфісковувати гроші представників російської еліти й в інших країнах.

– Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А ось грошей – вкрадених між іншим – їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього і передати гроші на благо тих, хто постраждав унаслідок російської агресії, унаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни й нашого народу,  – заявив Зеленський.

Нагадаємо, уряд Естонії має намір передати Україні техніку та обладнання на суму близько €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими військами.

Зазначається, що, зокрема, Україна отримає шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

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Війна в Україні, Естонія, Російська агресія, Україна
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