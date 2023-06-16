Сотні ракет для ППО, навчання на F-16, ІТ-коаліція: підсумки засідання Рамштайн

За підсумками 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн партнери домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для воїнів ЗСУ.

Підсумки засідання Рамштайн-13

Очільник Пентагону Ллойд Остін розповів про підсумки зустрічі Рамштайн-13. На його думку, Україні необхідні додаткові сили, зокрема, з країн НАТО.

Міністр оборони США запевняє, що обговорення у форматі Рамштайн планують зосередити на тому, як це зробити.

Озброєння для України

Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні сотень ракет для Сил протиповітряної оборони.

Канада виділить ще $500 млн для України, а також надасть ракети для ППО.

Водночас Норвегія та Німеччина анонсували багаторічні пакети, які допоможуть Україні перемогти Російську Федерацію.

Уряд Данії оголосив про самостійне виділення пакету довгострокової військової допомоги на $2,6 млрд до 2024 року.

Тренування українських військових

Додатково держави взяли на себе зобов’язання навчати українських військових. Нідерланди та Данія, зазначає глава Пентагону, очолять підготовку українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

Водночас ще зарано говорити про те, коли багатофункціональні легкі винищувачі F-16, які Україна просить в інших держав для захисту людей і звільнення тимчасово окупованих територій, можна буде долучити до повномасштабної битви, заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Коментуючи масштабний контрнаступ ЗСУ, Остін зазначив, що українські військові постійно навчаються чогось нового та покращують навички в боях.

– Українські військові щоденно навчаються, покращують свої навички. Ми знаємо, що перебіг битви на полі бою постійно змінюватиметься, як і ми змінюватимемо відповідь на це, – стверджує Остін.

Україна має втрати у військовій техніці на полі бою під час контрнаступу, та водночас має достатньо обладнання і може його ремонтувати, на відміну від російської армії.

– Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження техніки на полі бою з обох сторін. Важливо – українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати й повертати на поле бою, – стверджує Остін.

Однак важливо, щоб союзники продовжували постачання військової техніки та озброєння для України, наголошує Остін. На його думку, надалі також будуть пошкодження оснащення, але потрібно поповнювати запаси.

Також міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення ІТ-коаліції у межах Рамштайну. Зокрема, цю ідею підтримали міністри оборони Люксембургу та Естонії, які готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.