Абсолютно безвідповідально: Байден про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Президент США Джо Байден знову заявив, що Росія “абсолютно безвідповідально” переміщує ядерну зброю до кордонів країн-членів НАТО.

Про це він заявив журналістам перед відльотом до Філадельфії, пише Sky News.

– Я коментував це багато разів – це абсолютно безвідповідально, – сказав Байден.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі казав, що Вашингтон, станом на понеділок, не фіксував ознак, які вказували б на практичну реалізацію заявлених планів президентів Білорусі та Росії щодо розміщення тактичної російської ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

Крім того, моніторингова група Білоруський Гаюн, що відстежує військову активність на території Білорусі, вказувала, що станом на 16 червня немає жодної інформації, яка б підтверджувала початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Цьому передувала заява російського диктатора Володимира Путін від 16 червня, в якій він стверджував, що перші російські тактичні ядерні заряди вже в Білорусі, а остаточне переміщення зброї масового ураження завершиться до кінця року.

Розгортання ядерної зброї в Білорусі анонсувалось Путіним на липень, коли мали б бути збудовані відповідні об’єкти на території білоруської держави.

Водночас наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко казав, що ядерну зброю вже начебто почали переміщувати в Білорусь.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) писали, що перекиданням ядерної зброї до Білорусі Путін закріплює контроль над сусідньою до РФ державою.

Джерело : Sky News

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