Мають відповідати стандартам: Байден пояснив, чому проти спрощеного вступу України в НАТО

Президент США Джо Байден відповів заперечно, на запитання журналістів, чи підтримує він спрощення вступу для України до Організації Північноатлантичного договору.

Як пише Sky News, про це він заявив перед відльотом до Філадельфії.

— Ні. Тому що вони повинні відповідати однаковим стандартам, – сказав Байден.

Водночас він зазначив, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, втім висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.

— Чи є вона некорумпованою? Чи відповідає вона усім стандартам, які застосовуються в усіх інших країнах НАТО? Я думаю, що відповідає. Я думаю, що може. Але це не відбувається автоматично, – сказав американський лідер.

Раніше видання Axios повідомляло, що Байден підтримує план генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу в Організацію Північноатлантичного договору.

Джерело : Sky News

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