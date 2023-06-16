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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО – ЗМІ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден підтримує план генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україні не потрібно буде виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу в Організацію Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на два джерела.

Напередодні саміту НАТО в липні союзники різко розійшлися в думках про те, як Україна вступатиме в НАТО.

Якщо зараз взяти Україну “під парасольку безпеки НАТО” – це фактично означало б підписатися на війну з Росією, зазначає видання. Однак президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна довела свою цінність для НАТО і має отримати конкретний шлях до членства.

Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто підтримував узяті у 2008 році зобов’язання – тобто, що колись у майбутньому Україна приєднається до НАТО.

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Однак кілька країн у Східній Європі підтримують заклик Зеленського і вплинули на позицію Байдена.

У вівторок у Білому домі генсек Єнс Столтенберг припустив, що НАТО в майбутньому може заявити, що Україна досягла прогресу на шляху до членства і їй не потрібно буде завершувати ПДЧ – план, через який пройшли інші східноєвропейські держави.

На виконання ПДЧ можуть піти роки або навіть десятиліття.

Водночас США, Франція, Німеччина та Велика Британія обговорюють так званий ізраїльський варіант – обіцянку озброювати та підтримувати Україну протягом тривалого часу, не беручи на себе зобов’язань щодо її захисту.

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Джерело: Axios
Джо Байден, НАТО, Україна
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