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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна прийме на озброєння винищувачі F-16 не раніше 2024 року – Резніков

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Україна прийме на озброєння сучасні західні бойові винищувачі F-16 не раніше Нового року 2024 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 все-таки злетів, – сказав очільник Міноборони України.

Олексій Резніков вважає, що українським пілотам знадобиться близько чотирьох місяців для освоєння винищувачів F-16.

– Після тестування наших двох пілотів у США вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти з бажанням і прагненням полетять швидше. Вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці – це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати й вчитися, – припустив Резніков.

Міністр звернув увагу, що водночас Україні необхідно підготувати інфраструктуру, зокрема, аеродроми та укриття, а також інженерів та фахівців, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.

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Джерело: Настоящее время

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Літаки, Міноборони України, Олексій Резніков
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Петро Дем’янчук
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