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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Найбільші результати ще попереду: Маляр про контрнаступ ЗСУ і фейки РФ

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільші результати внаслідок контрнаступу Збройних сил України ще будуть попереду. Ворог не хоче здавати легко позиції, однак українські воїни виконують завдання та просуваються вперед.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Нашим оборонцям складно просуватися, тому що ворог ретельно готується та чинить опір. Якщо ми говоримо про Південь, то Збройні сили України там стикаються з суттєвим замінуванням. Ворог використовує дрони-камікадзе та ще ПТКР (протитанкові керовані ракети. – Ред.). Потрібно розуміти, що ворог не планує здавати позиції легко, і ми повинні налаштуватися на те, що це буде жорсткий двобій, власне це зараз і триває.

Не варто вимірювати станом на зараз результативність тільки кілометрами чи кількістю населених пунктів. Операція, яка триває, має декілька завдань, і військові ці завдання виконують. Вони рухаються так, як повинні були рухатися. Найбільші результати ще попереду, – запевняє Маляр.

Прокремлівські пропаганди заявляють, що Служба зовнішньої розвідки РФ отримала докази того, що нібито “Україна працює над брудною бомбою, яку нібито перевезли з Рівненської на Чорнобильську АЕС”. Проте Маляр зазначає, що це лише чергові фейки Москви.

– Росіяни вже використали весь арсенал в буквальному розумінні, зокрема, військової та інформаційної зброї. Дійсно тема ядерної зброї для них залишається інструментом шантажу, створення переляку в нашому суспільстві.

Вони запускали багато різних кампаній, спрямованих на створення паніки, наприклад, коли починалися наступальні дії на Півдні, шляхом створення фейків, що нібито наших військових гине значно більше, ніж російських. Вони використовували слово м’ясорубка. Це спрямовано на сіяння паніки, однак їм не вдалося, – стверджує заступниця міністра оборони.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Україна-Росія, українські військові
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