Китай не надаватиме летальної допомоги Росії: як пройшов візит Блінкена в Пекін

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок заявив, що Сполучені Штати і Китай досягли прогресу у поверненні відносин у правильне русло, адже обидві сторони погодилися з необхідністю “стабілізації” двосторонніх відносин.

У Пекіні Блінкен заявив, що між країнами залишаються невирішеними ключові питання, але зазначив, що його надія і очікування полягають у тому, що “ми матимемо кращу комунікацію, кращу взаємодію в майбутньому”.

Блінкен став першим держсекретар США, який відвідав Пекін за останні п’ять років. Як пише CNN, його переговори з китайськими високопосадовцями розглядалися як ключовий лакмусовий папірець того, чи зможуть два уряди зупинити подальше погіршення відносин у часи тривалої недовіри.

– Я приїхав до Пекіна, щоб зміцнити канали зв’язку на високому рівні, чітко визначити наші позиції і наміри в тих сферах, де є розбіжності, а також вивчити сфери, де ми могли б працювати разом над реалізацією наших інтересів, узгодити позиції щодо спільних транснаціональних викликів, і ми все це зробили, – сказав Блінкен.

Одним із ключових питань, яке не було вирішене, стало питання відновлення військових комунікацій між США та Китаєм. Контакти між вищим військовим керівництвом країн залишаються замороженими, а два нещодавні інциденти викликали занепокоєння, що напружені відносини можуть перерости в конфлікт, пише CNN.

Нещодавно Китай відмовив міністру оборони США Ллойду Остіну і міністру оборони Китаю Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США, у зустрічі в Сінгапурі, хоча вони й мали коротку розмову.

Блінкен повідомив, що його розмови торкалися війни в Україні та Північної Кореї, і що він висловив стурбованість США, яку “поділяє все більша кількість країн щодо провокаційних дій (КНР) у Тайванській протоці, а також у Південно-Китайському та Східно-Китайському морях”.

Під час зустрічей із китайськими високопосадовцями Блінкен зазначив, що намагався роз’яснити економічну позицію США щодо Китаю і наголосити, що США не прагнуть “стримувати” Пекін економічно.

Блінкен сказав, що Китай запевнив США та інші країни, що він не надаватиме летальної допомоги Росії, і “ми не бачили жодних доказів, які б цьому суперечили”, хоча він зазначив, що запевнення Китаю відповідає неодноразовим заявам, зробленим протягом останніх тижнів.

– Однак у нас є постійне занепокоєння щодо китайських фірм, компаній, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильними щодо цього, – додав Блінкен.

Держсекретар США сказав, що під час своїх зустрічей він порушував питання прав людини, зокрема в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.

Зустріч Блінкена та Сі

Зустріч держсекретаря США та лідера КНР спершу не була публічною, а невизначеність щодо зустрічі ще більше відзначила нестабільність американо-китайських відносин, пише CNN. Відмова від запланованої зустрічі віч-на-віч була б сприйнята Вашингтоном як незначне розходження з низкою попередніх візитів високопоставлених американських дипломатів.

Про зустріч, яка відбулася в печерному Великому залі народних зборів у Пекіні, США публічно оголосили лише за годину до її початку. Вона тривала приблизно пів години.

– Світ потребує стабільних китайсько-американських відносин, і від того, чи зможуть Китай і США порозумітися, залежить майбутнє і доля людства. Китай поважає інтереси США і не буде кидати виклик або намагатися замінити Сполучені Штати. Так само і США повинні поважати Китай і не завдавати шкоди законним правам та інтересам Китаю, – сказав Сі Блінкену, згідно з китайським повідомленням про зустріч.

Дві глобальні потуги дедалі більше розходяться у поглядах на цілу низку питань, починаючи від тісних зв’язків Пекіна з Москвою і закінчуючи американськими зусиллями обмежити продаж Китаю передових технологій.

Питання Тайваню

Головний радник із закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з Блінкеном звинуватив Вашингтон у “неправильному сприйнятті” Китаю як “першопричину” погіршення відносин між двома сторонами і зажадав від США припинити “придушення” технологічного розвитку Китаю і роздмухування “китайської загрози”.

Ван також повторив, що Тайвань є одним з “ключових інтересів” Китаю, щодо якого у нього “немає місця для компромісу або відступу”.

Самокерований демократичний острів, на який претендує правляча Комуністична партія Китаю, але який вона ніколи не контролювала, все частіше стає ще однією гарячою точкою у відносинах між США і Китаєм.

– Під час зустрічі Блінкен наголосив на необхідності для країн відповідально управляти своєю конкуренцією через “відкриті канали комунікації”, щоб вона не переросла в конфлікт, – йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера.

Згідно із заявою Блінкен сказав, що США продовжуватимуть використовувати свою дипломатію, щоб “відстоювати інтереси і цінності американського народу”.

Просування діалогу?

Загалом, коментарі Вана мали більш войовничий тон, ніж коментарі міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, який зустрічався з Блінкеном напередодні. Цинь заявив, що обидві сторони погодилися “просувати діалог, обміни і співпрацю” і “підтримувати взаємодію на високому рівні”, згідно із заявами Пекіна.

Представник Держдепу заявив журналістам, що недільна зустріч Блінкена з Цінем тривала понад п’ять годин і завершилася робочою вечерею, яка призвела до прогресу “на низці фронтів”, причому обидві сторони продемонстрували “бажання знизити напруженість”.

Водночас, “глибокі розбіжності” між США і Китаєм також стали очевидними під час зустрічі.

Хоча Цінь обіймає посаду міністра закордонних справ, він має менше влади, ніж Ван, який керує зовнішньою політикою країни завдяки своєму становищу серед керівництва партії.

Джерело : CNN

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