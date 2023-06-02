Війна в Україні не змінила позицію Пекіна щодо можливої атаки на Тайвань – звіт

Повномасштабна війна, яку РФ розв’язала проти України, не змінила позицію Китаю щодо можливого нападу на Тайвань.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Аналітики інституту дійшли висновку, що Китай залишається “основним довгостроковим викликом” існуючому міжнародному порядку.

У звіті сказано, що гострий конфлікт у Європі може прискорити тенденції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні до збільшення військових витрат і розвитку військового потенціалу.

Загрози для Тайваню

Згідно зі звітом IISS, який є щорічною оцінкою безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, немає жодних доказів того, що війна в Україні “змінила мислення Китаю щодо часових рамок або методології” можливого нападу на Тайвань.

– Ставлення Пекіна до Тайваню як до внутрішнього виклику сформувало його думку про те, що застосування Китаєм сили для повернення острова буде зовсім не схожим на війну в Україні, – зазначається в доповіді.

За даними аналітиків IISS, китайські військові експерти проаналізували наслідки підтримки України з боку західних союзників та фактори, які сприяли поганій ефективності армії РФ.

Автори звіту наголошують, що наразі “неможливо визначити, чи застосує Китай силу, щоб захопити Тайвань в якийсь момент у майбутньому”. Під час ухвалення рішень Пекін враховуватиме не лише військовий потенціал, а й можливу реакцію США та їх союзників, зокрема економічні наслідки.

– Немає жодних доказів того, що Китай має фіксований графік вторгнення на Тайвань, – йдеться у доповіді.

Водночас риторика Пекіна щодо Тайваню була одним із кількох ключових факторів, які пояснюють зростання занепокоєння Японії з приводу Китаю, уточнили аналітики.

В IISS звертають увагу, що Китай продовжує розвивати свої можливості для роботи у відкритому морі, далеко від своїх портів. Водночас зусилля США та їх ключових регіональних союзників у напрямку нарощування фінансування та готовності військово-морського флоту “можуть сприяти зміні балансу на їхню користь”.

Наприклад, на початку цього року США, Велика Британія та Австралія домовилися побудувати об’єднаний флот атомних підводних човнів.

Протягом останніх років зросло занепокоєння США та країн Азійсько-Тихоокеанського регіону з приводу зростаючих амбіцій Китаю. Пекін швидко розширював свій військово-морський флот, мілітаризував острови в Південно-Китайському морі та посилив риторику щодо спірних територіальних претензій.

Занепокоєння загострилися протягом минулого року, оскільки Пекін двічі влаштував масштабні військові навчання навколо Тайваню та відмовився засудити вторгнення РФ в Україну.

Китайська влада вважає демократично керований Тайвань своєю територією.

Звіт IISS вийшов напередодні саміту з безпеки в Сінгапурі, який стартує 2 червня. Його головними темами стануть війна в Україні та її відгомін в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також зростаюча боротьба між США та Китаєм.

Очікується, що в саміті візьмуть участь міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Китаю Лі Шанфу, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та міністр оборони України Олексій Резніков.

Пекін відхилив запит Вашингтона про зустріч між Ллойдом Остіном та Лі Шанфу на саміті в Сінгапурі.

Джерело : CNN

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