Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Росіяни у червні економили ракети під час обстрілів по Україні, тому можна було фіксувати певне зниження інтенсивності у порівнянні з травнем.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, ворог комбінує застосування різних типів зброї, застосовує фальшцілі для виснаження й відволікання нашої протиповітряної оборони. А ще окупанти намагаються зберегти частоту атак із меншою кількістю ракет.

Вадим Скібіцький заявив, що росіяни в період осені-зими випускали за один раз 80-100 ракет. Але це виснажило їхні запаси. Зараз вони активно виготовляють ракети й одразу їх запускають.

– Нині ми фіксуємо, що виготовлене відразу йде у війська для подальшого застосування: наприклад, крилаті ракети з останніх ударів – ми вже бачимо за їхніми рештками – були виготовлені у квітні цього року, – розповів Вадим Скібіцький.

Щодо компонентів цих ракет, то близько 50 компонентів електронної бази іноземного виробництва – в Іскандерах і Кинджалах.

Україна активно працює з партнерами, щоб обмежити постачання цих компонентів до Росії.

Нагадаємо, що вночі 22 червня росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами Х-22, аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал та ударними дронами Shahed-136/131.

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Генічеську пролунали вибухи в будівлі Росгвардії: є загиблі та поранені
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
Франція надала Україні обладнання для 3D-моделювання місць воєнних злочинів РФ
Андрій Костін та Бенджамен Роріг
Підриває авторитет ЗСУ: адміністратор Telegram-каналу про повістки отримав 5 років в’язниці
феміда
Rheinmetall влітку відправить Україні ще 20 БМП Marder
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Вибухотехніки
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (23.06.2023)
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (23.06.2023)
Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь