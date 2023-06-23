Найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер – ГУР

Росіяни у червні економили ракети під час обстрілів по Україні, тому можна було фіксувати певне зниження інтенсивності у порівнянні з травнем.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, ворог комбінує застосування різних типів зброї, застосовує фальшцілі для виснаження й відволікання нашої протиповітряної оборони. А ще окупанти намагаються зберегти частоту атак із меншою кількістю ракет.

Вадим Скібіцький заявив, що росіяни в період осені-зими випускали за один раз 80-100 ракет. Але це виснажило їхні запаси. Зараз вони активно виготовляють ракети й одразу їх запускають.

– Нині ми фіксуємо, що виготовлене відразу йде у війська для подальшого застосування: наприклад, крилаті ракети з останніх ударів – ми вже бачимо за їхніми рештками – були виготовлені у квітні цього року, – розповів Вадим Скібіцький.

Щодо компонентів цих ракет, то близько 50 компонентів електронної бази іноземного виробництва – в Іскандерах і Кинджалах.

Україна активно працює з партнерами, щоб обмежити постачання цих компонентів до Росії.

Нагадаємо, що вночі 22 червня росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами Х-22, аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал та ударними дронами Shahed-136/131.

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