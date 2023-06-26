Кому був потрібен заколот Пригожина і які наслідки це матиме для РФ та України

Чи міг заколот очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина бути зрежисований у Кремлі, які проблеми РФ оголив цей похід на Москву та яке значення він має для української перемоги – розповіли у новому сюжеті на каналі Факти тижня.

Кому був потрібен заколот Пригожина

За одною з версій, це могла бути самостійна гра того ж Пригожина, наприклад, через страх бути заарештованим чи залишитись без своєї приватної армії. Бо ж саме 1 липня спливав термін, коли бойовики Вагнера мали б підпорядкуватися Міністерству оборони Росії, підписавши із цим військовим відомством контракт.

– Це така Санта Барбара і ми могли бачити його в прямому ефірі. Я навіть не думаю, що вони обстрілювали його табори. Це безглуздо. Якщо ти хочеш когось ліквідувати, то точно не під обстріл, який мобілізує людей. Це провокація. Він це зробив сам, – говорить політтехнолог Сергій Гайдай.

При цьому керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запевняє, що це точно підготовлена історія, а не спонтанна операція.

– Наскільки я розумію, що відбулося. Перше, Пригожин знав про те що в Ростові-на-Дону знаходиться Герасимов і знаходиться Шойгу. Його задача була в максимально короткі термін дійти до місця, де знаходились міністр оборони і керівник Генштаба, захопити їх. І де-факто почати шантажувати Путіна. Тобто це був його план максимум. Йому не вдалося. Тому, в нього було два варіанти. Або втікати з країни, або сказати самому собі, що я буду рухатися далі, – говорить Денисенко.

Крім того, цей заколот Пригожина міг бути походом за президенством.

– Це похід за президентством, хоча, можливо, він до нього і не готувався прямо зараз. Але він, на мій погляд, це я кажу, до речі, давно, вже кілька місяців, що він претендує на президента, він став, на мій погляд, навіть виконувачем обов’язків президента, тому що він відчув, що є вакансія влади, – каже ексспівробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов.

Є й інші версії. Наприклад, що цей сценарій міг розіграти сам кремлівський диктатор Володимир Путін. Але це досить сумнівна версія, адже, за словами міністра закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павла Клімкіна, президент РФ в результаті того, як це було зроблено зазнав не просто репутаційних втрат, а втрат своєї легітимності з точки зору свого позиціонування в середині російського суспільства.

– Якщо їм вдалося взяти без жодного пострілу один із ключових об’єктів Міністерства оборони РФ, це саме в Ростові-на-Дону Південний командний центр, який по суті командує всім так званим СВО. Якщо вдалося без жодного пострілу взяти аеродром в Ростові-на-Дону.

Якщо їм вдалося в принципі просунутися достатньо далеко на підступи до Москви. То це говорить про те що система в РФ достатньо розвалена. Що система не готова була взагалі до подібних викликів. І що найголовніше, ні поліція, ні РОСгвардія ні навіть армія, не готові до будь яких рішень поки немає якоїсь вказівки зверху, – говорить Денисенко.

Наслідки заколоту Пригожина

Точно ця подія для Росії не пройде безслідно і матиме свої наслідки.

Денисенко вважає, що після цього в Росії розпочнеться глобальна чистка та репресії.

– На мою думку, у Росії набагато більше ймовірності того, що вона розпадеться, ніж того, що вона залишиться. Тому що Росія – це залишок Російської імперії, – говорить Жирнов.

Крім того, невдалий вагнерівський бунт показав, що резервів у тилових районах Росії – явно недостатньо.

Гайдай зауважив те, що вже Пригожин зробив вигідно Україні, бо це дуже деморалізує армію РФ, їх суспільство та владу.

– У нас з’явилися нові шанси, оскільки Росія і Путін стали слабшими. А з іншого боку загнані в кут і Путін, і його оточення здатні на більш ірраціональні кроки, – говорить Клімкін.

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