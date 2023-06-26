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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Жоден росіянин не вийшов на захист режиму Путіна: у ГУР про заколот Пригожина

Жоден росіянин не вийшов на захист режиму Путіна: у ГУР про заколот Пригожина
Фото: УНІАН

Спроба заколоту свідчить про початок трансформації РФ, яка є прямим наслідком злочинного повномасштабного вторгнення в Україну.

– Ми побачили неготовність силовиків і чиновників різних рангів публічно захищати режим Путіна. Жоден громадянин так званої Російської Федерації добровільно не вийшов на захист режиму Путіна, – так представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини оцінив останні події в Росії.

Порівнявши їх із нещодавніми подіями в Бєлгородській області, він зауважив, що підтримка місцевим населенням повстанців із радикального Легіону Свобода Росії була більшою, ніж підтримка Путіна.

– Усе, що може бути у них дієвим, розташоване на окупованих українських територіях, а всередині самої Росії режим не контролює в повній мірі ситуацію. Це побачив весь світ… І цей процес ще не завершено, – додав Юсов.

За його словами, російський диктатор після спроби перевороту, організованої Пригожиним, остаточно втратив свій імідж, оскільки з міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися – навіть країни, де демократичні цінності не на першому місці.

– Особливо немає бажання серйозно співпрацювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній державі. І навіть якщо формально ми чуємо оцінки з боку партнерів РФ або країн, які все ще підтримують з нею хоч якусь комунікацію, що нічого не сталося, це внутрішня справа, звичайно, навпроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик, – підсумував представник ГУР.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Володимир Путін, ПВК Вагнера, переворот, Розвідка, Російська агресія
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