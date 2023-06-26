Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Ексклюзив
Йод пити не треба, це не другий Чорнобиль: що буде у разі підриву Запорізької АЕС
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Сьогодні Європейська Рада ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру, який використовується і для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Із сьогоднішнім поповненням загальна фінансова стеля фонду тепер становить понад 12 мільярдів євро.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що це рішення забезпечить фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам партнерів.

За його словами, це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду світу від його створення у 2021 році.

– Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал щодо тривалої готовності ЄС надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам, – йдеться у повідомленні.

Раніше збільшення на €3,5 млрд Європейського фонду миру схвалив комітет постійних представників країн ЄС.

Читайте також
Данія на два роки раніше зніме з озброєння літаки F-16, що дасть змогу передати їх Україні
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні

ЄС, Війна в Україні, Зброя для України, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наймолодший прем’єр: що відомо про Метте Фредеріксен, якій прогнозують посаду генсека НАТО
Метте Фредеріксен
Сили оборони звільнили Рівнопіль у Донецькій області – Маляр
танк Т-72
Україна очікує отримати на саміті у Вільнюсі чітке запрошення до спрощеного приєднання до НАТО – Єрмак
Єрмак
Це гра з вогнем. Прораховуються різні сценарії намірів РФ на ЗАЕС – Юсов
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Кабмін змінить голову Укроборонпрому – новим очільником може стати Сметанін
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (25.06.2023)
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (25.06.2023)
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (25.06.2023)
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (25.06.2023)
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь