ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні

Сьогодні Європейська Рада ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру, який використовується і для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Із сьогоднішнім поповненням загальна фінансова стеля фонду тепер становить понад 12 мільярдів євро.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що це рішення забезпечить фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам партнерів.

За його словами, це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду світу від його створення у 2021 році.

– Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал щодо тривалої готовності ЄС надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам, – йдеться у повідомленні.

Раніше збільшення на €3,5 млрд Європейського фонду миру схвалив комітет постійних представників країн ЄС.

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