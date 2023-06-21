Європейський фонд миру, з якого допомагають Україні зброєю, збільшиться на €3,5 млрд

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення на €3,5 млрд Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

– Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових €3,5 млрд (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує відданість Євросоюзу підтримці своїх партнерів у сфері безпеки й оборони, – інформують у соцмережі.

Нагадаємо, що представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував ЄС додати €3,5 млрд до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

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