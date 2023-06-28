Найманці ПВК Вагнера не воюють зараз на фронті: Маляр пояснила, чого очікувати

Найманці російської приватної військової компанії Вагнера не воюють зараз на фронті. У Росії розпочалася політична нестабільність, зокрема, конкуренція між різними кланами й спецслужбами – це може виходити з-під контролю Москви.

Цю інформацію підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Вагнер дійсно не воює зараз. Дійсно заведені не тільки десантно-штурмові війська та професіонали, але й ще не обкатані цією війною підрозділи. Вони дійсно мають втрати. Але потрібно віддати належне професійності наших військових: стоїть завдання максимально знищувати ворога, – наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони України звернула увагу, що ПВК у Росії виходять з-під контролю, тому можна очікувати різних варіантів розвитку подій надалі.

– Бачите, ПВК у Росії можуть виходити з-під контролю. Потрібно сказати, що військові, коли планують свої наступальні й оборонні дії, враховують фактор, що у РФ розпочалася політична нестабільність. У них уже є конкуренція між різними кланами й спецслужбами. І з урахуванням того, що у них ще ПВК виходять з-під контролю, може бути все, що завгодно, – стверджує Маляр.

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