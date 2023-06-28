На Півдні відтягуємо сили РФ: Маляр про ситуацію на фронті й просування ЗСУ

Українські військові виконують чимало завдань на фронті, щоб не допустити просування ворога та звільнювати тимчасово окуповані Росією території. Основний напрямок наступу РФ – це Схід, а на Півдні загарбникам доводиться оборонятися.

В ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про рух Сил оборони України, а також пояснила, що заважає військовим ЗСУ рухатися вперед та які пастки облаштували російські окупанти.

– Росіяни не віддаватимуть так просто ті території, які вони вже захопили. Це буде дуже потужний опір з їхнього боку. Вони включають всі інструменти, починаючи від підриву дамби Каховської ГЕС до ядерної риторики, мінування зрозуміло, – пояснила Маляр.

На думку заступниці міністра оборони, важливо коректно оцінювати наступальні дії. Вона наголошує, що це не лише вимірювання кілометражу та кількості звільнених населених пунктів.

– Військові виконують чимало різних завдань. Зокрема, зменшення наступального потенціалу ворога. Наразі з цим завданням вони впоралися. Якщо ми говоримо про минулий тиждень, то 110 місць компактного скупчення російських військових знищили ЗСУ. Знищено 11 пунктів управління, сім складів російської зброї. Це все повинно було рушити сюди, але вже не піде сюди. Не варто забувати, що основний напрямок наступу ворога – це Схід, де ми повинні його зупиняти. А на Півдні відтягуємо їхні сили, щоб вони оборонялися, – стверджує заступниця очільника МО.

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