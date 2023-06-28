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Юлия Захарченко, редактор ленты

Наемники ЧВК Вагнера не воюют сейчас на фронте: Маляр объяснила, чего ожидать

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Наемники российской частной военной компании Вагнера не воюют сейчас на фронте. В России началась политическая нестабильность, в частности, конкуренция между различными кланами и спецслужбами — это может выходить из-под контроля Москвы.

Эту информацию подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Вагнер действительно не воюет сейчас. Действительно заведены не только десантно-штурмовые войска и профессионалы, но и еще не обкатанные этой войной подразделения. Они действительно имеют потери. Но нужно отдать должное профессионализму наших военных: стоит задача максимально уничтожать врага, — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны Украины обратила внимание, что ЧВК в России выходят из-под контроля, поэтому можно ожидать различных вариантов развития событий в дальнейшем.

— Видите, ЧВК в России могут выходить из-под контроля. Нужно сказать, что военные, когда планируют свои наступательные и оборонительные действия, учитывают фактор, что в РФ началась политическая нестабильность. У них уже есть конкуренция между различными кланами и спецслужбами. И с учетом того, что у них еще ЧВК выходят из-под контроля, может быть все что угодно, — утверждает Маляр.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України, ЧВК Вагнера, Росія
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