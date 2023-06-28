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Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина вчинити заколот – NYT

Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина вчинити заколот – NYT
Фото: Getty Images

Генерал Сергій Суровікін, колишній командувач військ РФ в Україні, заздалегідь знав, що ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин планує заколот.

Про це пише New York Times із посиланням на офіційних осіб США, проінформованих американською розвідкою.

Зазначено, що посадовці США намагаються з’ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента РФ Володимира Путіна за його 23 роки перебування при владі.

За словами аналітиків, Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після минулого контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

– Є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу Пригожина змінити керівництво Міністерства оборони силою. Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші особи, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу, – вважають офіційні особи США.

Видання вказує, що тепер російський диктатор Володимир Путін має вирішити, чи вірить він у те, що Суровікін був поінформований про плани Пригожина, і визначитися, як на це реагувати.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може ухвалити рішення залишити Суровікіна, якщо він вирішить, що генерал мав певне уявлення про Пригожина, але не допомагав йому. Наразі диктатор, схоже, має намір звинуватити у заколоті виключно Євгена Пригожина.

Американці припускають, що можливий альянс між впливовим Суровікіним і Пригожиним пояснює, чому ватажок вагнерівців досі живий.

Увечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про марш справедливості.

Вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвертаються назад до “польових таборів“. У Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина закриють, а сам він “піде у Білорусь”.

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Джерело: NYT
ПВК Вагнера, Росія
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