Лідери ЄС за підсумками саміту запропонують Україні гарантії безпеки – FT

Євросоюз готується запропонувати Україні “майбутні безпекові зобов’язання” на тлі контрнаступу ЗСУ та невдалого заколоту в Росії. Вони включені до проєкту резолюції саміту лідерів ЄС, який проходить 29-30 червня, повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, Франція і Німеччина, разом з Великою Британією і США очолили зусилля з узгодження двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, щоб надати Україні довгострокове фінансування, військові поставки, навчання і розвіддані, які допоможуть їй відбити повномасштабне російське вторгнення і захистити її від агресії у майбутньому.

– Попри те, що ці зобов’язання далеко не відповідають рівню взаємної оборони, який передбачає членство в НАТО, вони покликані забезпечити певний тимчасовий проміжок часу, щоб заспокоїти Київ і надати йому впевненості в тривалій підтримці Заходу, – пише FT.

За словами одного з дипломатів, на якого посилається видання, пропонована декларація ЄС, розроблена Францією, має на меті надіслати “дуже чіткий політичний сигнал” Україні та Росії.

Ще один західний чиновник сказав, що цей документ також розглядається як гарантія того, що блок буде зацікавлений у ширшій безпековій системі для захисту України.

Водночас, це зустріло опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії – нейтральних держав НАТО, які хочуть ясності щодо наслідків цих “зобов’язань”, повідомили анонімно офіційні особи.

У проєкті заяви, який є в розпорядженні FT, йдеться про те, що ЄС та держави-члени “готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні зобов’язання щодо безпеки України, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації”.

Джерело : Financial Times

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