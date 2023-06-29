Лидеры ЕС по итогам саммита предложат Украине гарантии безопасности — FT

Евросоюз готовится предложить Украине “будущие обязательства по безопасности” на фоне контрнаступления ВСУ и неудачного мятежа в России. Они включены в проект резолюции саммита лидеров ЕС, который проходит 29-30 июня, сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, Франция и Германия, вместе с Великобританией и США возглавили усилия по согласованию двусторонних договоренностей в сфере безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные, которые помогут ей отразить полномасштабное российское вторжение и защитить ее от агрессии в будущем.

— Несмотря на то, что эти обязательства далеко не соответствуют уровню взаимной обороны, который предусматривает членство в НАТО, они призваны обеспечить определенный временный промежуток времени, чтобы успокоить Киев и придать ему уверенности в длительной поддержке Запада, — пишет FT.

По словам одного из дипломатов, на которого ссылается издание, предлагаемая декларация ЕС, разработанная Францией, имеет целью послать “очень четкий политический сигнал” Украине и России.

Еще один западный чиновник сказал, что этот документ также рассматривается как гарантия того, что блок будет заинтересован в более широкой системе безопасности для защиты Украины.

В то же время, это встретило сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии — нейтральных государств НАТО, которые хотят ясности относительно последствий этих “обязательств”, сообщили анонимно официальные лица.

В проекте заявления, который есть в распоряжении FT, говорится, что ЕС и государства-члены “готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации”.

Источник : Financial Times

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