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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Підмосков’ї горить військова база: що відомо

Пожежа в РФ

У Московській області Росії почалась пожежа на військовій базі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Чоловік, що знімає відео, каже, що горить військова база в ніч проти 24 червня.

– Дим дуже високо підіймається. Оно, попіл, високо в небі. Через кущі не видно, але там прям відкритий вогонь, – каже він.

За словами оператора, на місці вже працюють російські пожежники.

Наразі невідомо, про яку саме військову частину йде мова, як і невідомо, чи є загиблі або постраждалі.

Паралельно із початком пожежі на російському стратегічному об’єкті, у РФ набув апогею конфлікт між власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії.

Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ударів по позиціях вагнерівців і оголосив, що військове керівництво РФ має бути покаране. Також він заявив, що сил вагнерівців “25 тис. і ми йдемо розбиратися… Це не військовий переворот, це марш справедливості”, додав він.

Своєю чергою в містах Росії оголосили плани Фортеця, військове командування РФ виступило з закликами до Пригожина зупинитись, а до офісу Вагнер Центра у Санкт-Петербурзі прийшли російські силовики з обшуками.

Наразі невідомо, чи пов’язана пожежа на військовій базі з тим, що схоже на військовий переворот в Росії.

Фото: МНС Росії

військова база, Москва, Пожежа, Росія
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