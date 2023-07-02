Триває потужна бойова робота: Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту

В Оперативному командуванні Південь підтвердили дані британської розвідки про те, що в районі Антонівського мосту Херсонської області триває потужна бойова робота ЗСУ.

Однак, як наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, для того, щоб бойова робота була зроблена гарно, українським військовим потрібна інформаційна тиша.

– Наразі триває потужна бойова робота. Зокрема, акцент – на контрбатарейній боротьбі, тому що лінія фронту пролягає в зоні річки Дніпро, русло якої дещо деформовано після підриву окупантами Каховської греблі. Тож ця бойова робота – дуже ускладнена, – говорить Наталія Гуменюк.

Попри це, лише напередодні Сили оборони знищили в тому районі 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки (зокрема, вісім одиниць автобронетехніки, чотири човни та три безпілотні літальні апарати).

Нагадаємо, що напередодні в розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що українські війська могли орієнтовно з 23 червня відновити перекидання особового складу на східний берег Дніпра, поблизу зруйнованого Антонівського мосту в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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