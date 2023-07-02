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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Триває потужна бойова робота: Гуменюк про ситуацію біля Антонівського мосту

Антонівський міст

В Оперативному командуванні Південь підтвердили дані британської розвідки про те, що в районі Антонівського мосту Херсонської області триває потужна бойова робота ЗСУ.

Однак, як наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, для того, щоб бойова робота була зроблена гарно, українським військовим потрібна інформаційна тиша.

Наразі триває потужна бойова робота. Зокрема, акцент – на контрбатарейній боротьбі, тому що лінія фронту пролягає в зоні річки Дніпро, русло якої дещо деформовано після підриву окупантами Каховської греблі.

Тож ця бойова робота – дуже ускладнена, – говорить Наталія Гуменюк.

Попри це, лише напередодні Сили оборони знищили в тому районі 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки (зокрема, вісім одиниць автобронетехніки, чотири човни та три безпілотні літальні апарати).

Нагадаємо, що напередодні в розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що українські війська могли орієнтовно з 23 червня відновити перекидання особового складу на східний берег Дніпра, поблизу зруйнованого Антонівського мосту в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Генеральний штаб України, Дніпро, ЗСУ, Каховська ГЕС, Херсонська область
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