Зрада Пригожина призведе до струсу серед російських олігархів – Помпео
Російський диктатор Володимир Путін вважав очільника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина загрозою для своєї влади. Це могло стати потенційною причиною, щоб ватажок ПВК пішов проти президента РФ.
Такої думки дотримується колишній державний секретар США Майк Помпео.
– Я думаю, Путіну говорили його старші військові керівники, зокрема, генерал Герасимов і міністр оборони Шойгу, що Пригожин стає занадто великим для своїх штанів, – стверджує Помпео.
На думку колишнього держсекретаря США, вони почали тиснути та стримувати Пригожина, тому ватажку вагнерівців це не сподобалося. Помпео зазначає, що зрада керівника ПВК спричинить струс серед російських олігархів.
Помпео не вірить, що російський диктатор Путін дозволить іншій людині отримати таку ж владу, яку мав Пригожин, як керівник глобальної приватної армії з глибокими зв’язками в московській армії.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк