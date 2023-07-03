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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зрада Пригожина призведе до струсу серед російських олігархів – Помпео

Зрада Пригожина призведе до струсу серед російських олігархів – Помпео
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін вважав очільника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина загрозою для своєї влади. Це могло стати потенційною причиною, щоб ватажок ПВК пішов проти президента РФ.

Такої думки дотримується колишній державний секретар США Майк Помпео.

– Я думаю, Путіну говорили його старші військові керівники, зокрема, генерал Герасимов і міністр оборони Шойгу, що Пригожин стає занадто великим для своїх штанів, – стверджує Помпео.

На думку колишнього держсекретаря США, вони почали тиснути та стримувати Пригожина, тому ватажку вагнерівців це не сподобалося. Помпео зазначає, що зрада керівника ПВК спричинить струс серед російських олігархів.

Помпео не вірить, що російський диктатор Путін дозволить іншій людині отримати таку ж владу, яку мав Пригожин, як керівник глобальної приватної армії з глибокими зв’язками в московській армії.

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Джерело: The Hill
Війна в Україні, Володимир Путін, Майк Помпео, ПВК Вагнера, Сергій Шойгу
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