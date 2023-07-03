Предательство Пригожина приведет к встряске среди российских олигархов — Помпео

Российский диктатор Владимир Путин считал главу частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина угрозой для своей власти. Это могло стать потенциальной причиной, чтобы главарь ЧВК пошел против президента РФ.

Такого мнения придерживается бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

— Я думаю, Путину говорили его старшие военные руководители, в частности, генерал Герасимов и министр обороны Шойгу, что Пригожин становится слишком большим для своих штанов, — утверждает Помпео.

По мнению бывшего госсекретаря США, они начали давить и сдерживать Пригожина, поэтому главарю вагнеровцев это не понравилось. Помпео отмечает, что предательство руководителя ЧВК повлечет за собой сотрясение среди российских олигархов.

Помпео не верит, что российский диктатор Путин позволит другому человеку получить такую же власть, которую имел Пригожин, как руководитель глобальной частной армии с глубокими связями в московской армии.

Источник : The Hill

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