Членство в ЄС і підвищення зарплат: українці у Польщі назвали головні чинники повернення на батьківщину

Серед чинників, які найбільше мотивують повертатися в Україну після закінчення війни, українці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави — очікуване членство України в ЄС (57%) та НАТО (47%).

Про це свідчать результати дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведеного Міграційною платформою EWL, Фундацією EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Також другим важливим мотивом є економічний – підвищення рівня зарплат і покращення умов праці (54%).

Цей чинник є більш значимим саме для трудових мігрантів з України – тих, хто виїхав до Польщі до повномасштабної російської агресії, ніж для воєнних біженців (57% проти 48%).

– Це можна пояснити тим, що для більшості передвоєнних мігрантів з України саме можливість кращих заробітків і стабільного життя було головним мотивом виїзду до Польщі. На відміну від них, воєнні біженці приїхали до Польщі вимушено. Багато хто з них говорить, що мав в Україні задовільне життя і не збирався емігрувати, – розповіла керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Натомість саме для воєнних біженців можливість возз’єднання з родиною, яка залишилась в Україні, є одним зі значущих мотивів повернення додому. Цього прагнуть 57% українців, які прибули до Польщі через повномасштабне вторгнення. Загалом для 48% громадян України у Польщі можливість возз’єднання з родиною є мотивом повернутися на батьківщину.

Кожен п’ятий українець у Польщі стверджує, що надання державної допомоги у відбудові та поверненні житла може спонукати його повернутися на батьківщину.

Серед інших чинників – здійснення низки реформ в Україні (у галузі охорони здоров’я та освіти, у системі судочинства). Ще для 16% таким мотивом може бути сприяння відкриттю та веденню бізнесу в Україні.

Експерти також запитали, що стимулює та заважає українцям залишитися в Польщі на довший період. Серед основних причин привабливості Польщі громадяни України називають насамперед соціально-культурні фактори:

наявність друзів і знайомих у Польщі (40%);

доброзичливе ставлення з боку поляків (37%);

культурна близькість (34%);

мовна близькість (28%).

Далі йдуть економічні чинники: можливість працевлаштування (27%), невимогливі процедури легалізації перебування і працевлаштування в Польщі (22%).

Головним чинником, який заважає громадянам України залишатися в Польщі, є переживання за долю своїх близьких в Україні (41%), а також економічні фактори, зокрема, відсутність достатніх засобів для існування (27%) та труднощі з працевлаштуванням (24%).

Через погане знання польської мови Польщу можуть покинути 25% воєнних біженців та 10% довоєнних мігрантів.

Дослідження показало, що, попри те, що більшість працездатних шукачів прихистку знайшли роботу в Польщі (78%), майже 2/3 із них планують повернутися на батьківщину в найближчій перспективі (62%). З них кожен четвертий (24%) висловив наміри повернутися в Україну, не чекаючи завершення воєнних дій.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року методом прямого F2F-інтерв’ю. Воно проводилось українською мовою на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з урахуванням деяких питань від Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

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