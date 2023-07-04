Бої на Лимано-Куп’янському напрямку та атаки РФ по Херсонській області: 496-й день війни
Радіобіолог розповіла про наслідки можливого теракту РФ на ЗАЕС
Якщо російські війська все ж наважаться здійснити теракт на Запорізькій атомній електростанції, то це не буде схоже на Чорнобильську катастрофу в 1986 році чи аварію на АЕС у префектурі Фукусіма у 2011 році.
Про це заявила кандидатка біологічних наук Катерина Шаванова.
– Це точно не буде так (як Чорнобильська катастрофа чи аварія на Фукусімі, – Ред.). Кожна аварія унікальна. На Запоріжжі немає нічого нормального з 4 березня 2022 року. Коли ми говоримо про всі сценарії, то пам’ятаємо думку, що там порушено сім стовпів ядерної безпеки МАГАТЕ. Там працюють люди у нелюдських умовах, все заміновано вже більше як рік, – зазначила вона.
Навчання пілотів на F-16 ще не розпочалося – очільник МЗС України
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 мало розпочатися у червні, але графік зсувається.
Наразі Україна працює з усіма причетними сторонами для прискорення процесу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Череватий розповів про сили РФ на Сході України
Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це заявив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.
РФ облаштовує по три лінії оборони: ситуація на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку триває двобій між українськими захисниками та російськими військовими за перехоплення ініціативи. Ворог намагається наступати там, однак безуспішно, оскільки Сили оборони України мають певний успіх.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ситуація змінюється дуже стрімко, а обстановка там знову загострилася.