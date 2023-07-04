Бої на Лимано-Куп’янському напрямку та атаки РФ по Херсонській області: 496-й день війни

4 Липня, 0:03

РФ облаштовує по три лінії оборони: ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку триває двобій між українськими захисниками та російськими військовими за перехоплення ініціативи. Ворог намагається наступати там, однак безуспішно, оскільки Сили оборони України мають певний успіх.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ситуація змінюється дуже стрімко, а обстановка там знову загострилася.