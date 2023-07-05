Продовжують імпорт з РФ та блокують санкції: рейтинг “корисних ідіотів” Путіна в Європі

Серед країн Європи є й такі, що стали найбільшими посібниками російського режиму в Європі.

Відповідний рейтинг склав журнал The Economist.

– Спектр корисних ідіотів Європи — термін часів холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму — широкий. У політиці крайні праві та крайні ліві партії багато в чому не погоджуються, але щодо України ці крайні часто сходяться у вимогах негайного “миру”, який фактично винагородив би російську агресію землею, — зазначає видання.

Найбільш очевидним союзником Кремля у Європі The Economist називає угорський уряд Віктора Орбана, який керує країною з 2010 року. Ця країна критикує підтримку України, продовжує імпорт російського газу, а також забороняє транзит зброї для ЗСУ через свою територію.

Крім того, до відповідного списку також потрапила Австрія.

– Сусідня Австрія, більш спокійно, але не менш вигідно, також значною мірою відсторонилася від боротьби, посилаючись на те, що вона не є членом НАТО та на свою самопроголошену роль моста між Сходом і Заходом, пропонуючи незначну допомогу Україні, навіть попри те, що її торгівля з Росією різко зросла, — йдеться у статті.

Також у рейтингу Греція, яка продовжує протистояти посиленню санкцій на постачання російської нафти, та Кіпр, який лише нещодавно через тиск закрив банківські рахунки росіян.

– Країни, що не є членами ЄС, такі як Туреччина і Сербія, навіть не намагаються приховувати прибуткові “чорні” послуги, які вони надають Росії, — пише видання.

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