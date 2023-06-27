Орбан заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вважає російського диктатора військовим злочинцем і заявляє, що не вірить у перемогу України.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Журналіст зазначив, що Орбана в Європі вважають другом Путіна. Прем’єр відповів наступне: Я борюся за Угорщину. Мені плювати на Путіна. Мені плювати на Росію. Я дбаю про Угорщину. Тож я займаюся позиціями і діями, які хороші для угорців. І однозначно все, що зараз відбувається між Росією та Україною, погано для угорців.

Щодо війни в Україні Орбан вважає, що необхідно підписувати перемир’я, і що продовження бойових дій, на його думку, не приведе до миру. При цьому він заявляє, що не виступає проти українців.

Журналіст нагадав Віктору Орбану, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини. У Німеччині Путіна готові заарештувати, щойно він ступить на її землю.

Орбан відповів, що у нього немає інформації про можливі плани Путіна приїхати в Угорщину.

На пряме запитання, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, прем’єр відповів негативно:

– Ні. Не для мене. Про воєнні злочини можна говорити після війни. Якщо ви хочете перемир’я, а потім перемовин, ми маємо переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і сказати: Підійди до столу, я тебе заарештую – не найкраща ідея.

Журналіст Bild наголосив, що був в Україні і бачив ті жахіття, які російська армія наробила в країні. Тому невже після цього не зрозуміло, що Путін – воєнний злочинець?

Орбан відповів, що зрозуміло те, що усі хочуть миру, а для досягнення миру треба вести переговори. Для переговорів потрібні перемовники. Кому ще вести переговори, як не лідерам залучених країн.

Джерело : Bild

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