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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог намагається наступати: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Ворог намагається наступати: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський.

Він наголосив, що українські військові стримують ворога та не дають йому просунутися.

– Підрозділи армії РФ намагаються “прощупати” нас, хочуть відволікти від контрнаступу. Намагаються десь прорватися. Але ми вдало все це присікаємо, – сказав Зелінський.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку.

Українські воїни завдають ворогу величезних втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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