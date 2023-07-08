Зеленський і прем’єр Нідерландів визначили, коли почнуться тренування пілотів на F-16
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої визначилися з термінами початку тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.
– Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, – повідомив глава держави.
Зеленський також подякував Рютте за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та визнання Голодомору геноцидом.
Провів іще одну телефонну розмову з Туреччини – із Премʼєр-міністром Нідерландів @MinPres.
Висловив підтримку в непростий політичний момент. Подякував за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників ???????? Голодомору…
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023
Раінше стало відомо, що Велика Британія планує у серпні розпочати навчання 20 українських пілотів на західних винищувачах.