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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський і прем’єр Нідерландів визначили, коли почнуться тренування пілотів на F-16

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої визначилися з термінами початку тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

– Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, – повідомив глава держави.

Зеленський також подякував Рютте за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та визнання Голодомору геноцидом.

Раінше стало відомо, що Велика Британія планує у серпні розпочати навчання 20 українських пілотів на західних винищувачах.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Нідерланди, Російська агресія, Туреччина
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