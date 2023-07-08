Зеленський і прем’єр Нідерландів визначили, коли почнуться тренування пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої визначилися з термінами початку тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

– Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, – повідомив глава держави.

Зеленський також подякував Рютте за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та визнання Голодомору геноцидом.

Провів іще одну телефонну розмову з Туреччини – із Премʼєр-міністром Нідерландів @MinPres. Висловив підтримку в непростий політичний момент. Подякував за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників ???????? Голодомору… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

Раінше стало відомо, що Велика Британія планує у серпні розпочати навчання 20 українських пілотів на західних винищувачах.

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