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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ знайшли спосіб, як не відправляти на війну заможних москвичів – розвідка Британії

Будівельники
Фото: Dreamstime

Муніципальна влада Москви погрожує розірванням контрактів будівельним фірмам, які не знайдуть “добровольців” для “служби” в Україні.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 11 липня.

За інформацією, яка є в розпорядженні британських розвідників, одна з компаній уже поставила собі за мету до кінця літа розшукати 30 “волонтерів”.

– Не виключено, що “пошуки добровольців” відбуваються за мовчазної згоди мера Москви Сергія Собяніна, – зазначають у британському оборонному відомстві.

Водночас там певні, що це рішення насамперед зачепить представників етнічних меншин із бідніших регіонів Росії, наприклад, із Дагестану чи країн Центральної Азії.

А все тому, що представників меншин серед будівельників Москви найбільше.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що залученням будівельників Собяніну вдасться й надалі мінімізовувати ризики потрапити на війну для заможніших москвичів і одночасно підтримувати військові зусилля РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Будівельники, Війна в Україні, Москва, Російська агресія, РФ
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Василь Саф’янюк
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