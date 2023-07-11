Очікування України від саміту НАТО, наступ на Бердянському і Мелітопольському напрямках: 503-й день війни
У Сумській області не буде екстреної та примусової евакуації – ОВА
У Сумській області не буде екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони.
– Я хочу наголосити, що екстреної й примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця, – заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.
Він наголосив, що кожен мешканець прикордоння матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.
Армія РФ 26 разів обстріляла прикордоння Сумської області
Протягом 10 липня росіяни 26 разів обстріляли прикордонні території Сумської області, там зафіксовано 180 вибухів.
За даними ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська та Хотінська громади.
Так, по Краснопільській громаді окупанти випустили шість мін та п’ять снарядів з артилерії.
В Хотінській громаді вони застосували гелікоптери, випустивши по ній 14 некерованих авіаційних ракет. Крім цього, 17 вибухів зафіксували в результаті атаки артилерією.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з міномета, випустивши 36 мін. Також ворог випустив 11 снарядів з гранатометів, чотири – з артилерії, та ще п’ять – з РСЗВ.
В Юнаківській громаді росіяни скинули чотири міни. Глухівську громаду окупанти обстріляли з гранатомета, зафіксовано 50 вибухів.
В Дружбівській громаді зафіксовано сім вибухів в результаті атаки мінометом. На Есманську громаду росіяни скинули з БПЛА дев’ять вибухових пристроїв.
Середино-Будську громаду загарбники обстріляли з артилерії, зафіксовано шість вибухів. Попередньо, обійшлося без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.
У НАТО узгодили оборонні плани у разі нападу РФ
У понеділок, 10 липня, держави-члени НАТО досягли згоди щодо оборонних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії.
Про це пишуть іноземні видання з посиланням на п’ятьох дипломатів. Окреслюючи свої регіональні плани, НАТО надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.