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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це кінець проєкту Путіна: Данілов про місце та вагу України на саміті НАТО

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Під час саміту НАТО у Вільнюсі відбулася подія історичного значення для України, навіть якщо цього разу не було рішення про повноцінне членство України в НАТО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. На його думку, сьогодні весь світ спостерігав кінець проєкту російського диктатора Володимира Путіна.

– Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року – подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово). У геополітичному вимірі саміт – це кінець проєкту путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році, – стверджує Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: the end of the empire (у перекладі з англійської мови – це означає кінець імперії).

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Війна в Україні, Володимир Путін, Олексій Данілов, РНБО, Саміт НАТО
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