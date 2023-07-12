Це кінець проєкту Путіна: Данілов про місце та вагу України на саміті НАТО
Під час саміту НАТО у Вільнюсі відбулася подія історичного значення для України, навіть якщо цього разу не було рішення про повноцінне членство України в НАТО.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. На його думку, сьогодні весь світ спостерігав кінець проєкту російського диктатора Володимира Путіна.
– Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року – подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово). У геополітичному вимірі саміт – це кінець проєкту путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році, – стверджує Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: the end of the empire (у перекладі з англійської мови – це означає кінець імперії).
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк